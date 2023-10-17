وزير الإسكان يطمئن على موقف تسليم المرحلة الأولى لوحدات موظفي العاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز مدينة بدر.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وبأعلى جودة، والانتهاء من المباني الخدمية بالتوازى مع إنهاء الوحدات، من أجل تشغيلها لخدمة السكان فور استلامهم الوحدات، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للوحدات التى تم تسليمها.

واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تشغيل المنشآت الخدمية، لخدمة سكان المشروع، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم حتى الآن، تسليم 6106 محاضر استلام الوحدات للمستحقين فى المرحلة الأولى، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.

كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز - وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.

وخلال جولته بمدينة بدر، وجه الدكتور عاصم الجزار، بالإزالة الفورية لتعديات أحد المحال التجارية على الشارع المقابل له، مشددا على مسئولى جهاز المدينة التصدى لأى تعديات أو مخالفات، ومنع أى مظاهر عشوائية بالمدينة، والحفاظ على النمط العمراني، والمظهر الحضارى للمدن الجديدة.