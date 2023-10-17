اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف: 500 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:05 ص
وزارة الأوقاف: 500 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف دفعة أكتوبر 2023م وقدرها 500 ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة السادة القراء 2مليون جنيه سنويًا.
 
وفتحت وزارة الاوقاف باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الخاص بمسابقة العمال 2023م ، والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023م.
 
ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي 
 
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx
 
ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقاً - في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.
 
 






وزارة الاوقاف

مسابقة العمال

الو ظائف الحكومية

الاوقاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة