واشنطن تؤكد قدرتها على توفير المساعدة العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الإثنين إن الولايات المتحدة تستطيع "بالتأكيد" توفير المساعدة العسكرية لإسرائيل في حربها ضد حماس وأوكرانيا في حربها ضد روسيا.



وأضافت يلين - في مقابلة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أمريكا يمكنها بالتأكيد الوقوف إلى جانب إسرائيل ودعم الاحتياجات العسكرية لإسرائيل، كما يمكننا ويجب علينا دعم أوكرانيا في صراعها ضد روسيا".



وأكدت يلين مجددًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بينما حثت على توخي الحذر بشأن مقتل مدنيين في قطاع غزة.



وقالت يلين: "لقد أوضحت أمريكا أيضًا لإسرائيل، أننا نعمل بشكل وثيق جدًا مع الإسرائيليين، وأن لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن من المهم محاولة إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء إلى أقصى حد ممكن".



وقالت يلين إن كلا من إسرائيل وأوكرانيا يمثلان "أولوية" والولايات المتحدة "بحاجة إلى توفير الأموال لكل من إسرائيل وأوكرانيا".