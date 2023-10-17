اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تؤكد قدرتها على توفير المساعدة العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:00 ص
واشنطن تؤكد قدرتها على توفير المساعدة العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الإثنين إن الولايات المتحدة تستطيع "بالتأكيد" توفير المساعدة العسكرية لإسرائيل في حربها ضد حماس وأوكرانيا في حربها ضد روسيا.


وأضافت يلين - في مقابلة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أمريكا يمكنها بالتأكيد الوقوف إلى جانب إسرائيل ودعم الاحتياجات العسكرية لإسرائيل، كما يمكننا ويجب علينا دعم أوكرانيا في صراعها ضد روسيا".


وأكدت يلين مجددًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بينما حثت على توخي الحذر بشأن مقتل مدنيين في قطاع غزة.


وقالت يلين: "لقد أوضحت أمريكا أيضًا لإسرائيل، أننا نعمل بشكل وثيق جدًا مع الإسرائيليين، وأن لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن من المهم محاولة إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء إلى أقصى حد ممكن".


وقالت يلين إن كلا من إسرائيل وأوكرانيا يمثلان "أولوية" والولايات المتحدة "بحاجة إلى توفير الأموال لكل من إسرائيل وأوكرانيا".







أمريكا

وزارة الخزانة الأمريكية

أوكرانيا

إسرائيل



الموضوعات المتعلقة

تداعيات حرب غزة على القضية الفلسطينية.. دراسة: ترسخ قواعد اشتباك جديدة مع استهداف العمق الإسرائيلى.. الاحتلال فشل فى استعادة الردع مع إرباك القبة الحديدية.."طوفان الأقصى" نقطة سوداء بتاريخ إسرائيل بعد أكتوبر 73

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 08:30 م

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة: حكومة إسرائيل مازالت ترفض إدخال مساعدات إنسانية لغزة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:38 م

قطع جلسة الكنيست فى القدس بعد سماع صافرات الإنذار.. مراسلو القاهرة الإخبارية: مذبحة جديدة لجيش الاحتلال باستهداف مخبز بالقصف يسقط 20 شهيدًا.. وحكومة إسرائيل ما زالت ترفض إدخال مساعدات إنسانية لغزة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:21 م

القاهرة الإخبارية: كولومبيا تطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة