واشنطن بوست: تصدع وحدة الديمقراطيين فى مساندة إسرائيل بسبب أوضاع غزة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وحدة الديمقراطيين فى الولايات المتحدة حول الحرب الإسرائيلية على غزة بدأت تتصدع.

وأشارت الصحيفة إلى أن خمسة من أعضاء مجلس النواب الأمريكى من الديمقراطيين قدموا إجراءً يوم الاثنين يدعو إلى وقف إطلاق نار فوى فى غزة. وبينما كان بايدن يتحدث فى فعالية يوم السبت الماضى، قاطعه أحد الحاضرين وصاح قائلا:"دعوا غزة تعيش، أوقفوا إطلاق النار فورا". وقدم جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى، إحاطة للمشرعين اليهود مؤخرا، حيث نقل البعض مخاوفهم بشأن الأوضاع الإنسانية فى غزة.

وأوضحت الصحيفة أن عددا متزايدا من الديمقراطيون يضغطون على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أقوى لتقييد استجابة إسرائيل لعملية طوفان الأقصى مع تفاقم الأوضاع فى غزة وسط توقعات بأن تطلق الدولة العبرية غزوا بريا وشيكا للقطاع.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الديمقراطيين كانوا موحدين تماما تقريبا بعد عملية طوفان الأقصى التى هاجمت فيها المقاومة الفلسطينية إسرائيل. وظلت الأغلبية الشاسعة من الحزب موحدة خلف إسرائيل مع إطلاقها ضرباتها الجوية الانتقامية على القطاع.

إلا أن عددا صغيرا، لكنه يتزايد، من الديمقراطيين بدأ يدعو إدارة بايدن إلى فعل المزيد لحث إسرائيل على تقليل الخسائر من المدنيين فى هجومها على غزة وضمان أن يتلقى الفلسطينيون الأبرياء الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية. ويمكن أن يخلق هذا التغير تعقيدات سياسية ودبلوماسية لبايدن بعد الإعلان عن زيارته المرتقبة لإسرائيل.

وقالت واشنطن بوست إن بايدن فى الأيام الأخيرة سعى إلى الموازنة بين ما وصفته بحق إسرائيل فى الرد والحاجة إلى التمييز بين الفصائل والفلسطينيين العاديين. وعين بايدن مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط. وبدا البيت الأبيض فى تأكيد عمله لضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر غزة، وأن يستيطيع المدنيون الفلسطينيون الهروب من الأماكن التى تستهدفها إسرائيل.