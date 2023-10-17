هطول أمطار على أماكن متفرقة فى الإسكندرية ..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بوسط وغرب المدينة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة ، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة التقلبات الجوية حتى غدا الأربعاء، حيث تتراكم السحب الركامية المنخفضة، لتصل احتمالية سقوط أمطار بنسبة من 30 إلى 40%، على السواحل الشمالية.

من جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلي متوسطة، وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الإستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.



أمطار متوسطه بوسطه الإسكندرية



أمطار متوسطة في الاسكندرية اليوم



أمطار متوسطه علي الإسكندرية



تمركز سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية



