نقيب البيطريين: أطباء هيئة الخدمات البيطرية ينفذون حملات التحصين بأفضل النتائج

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين ، إن الأطباء البيطريين العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية يقومون بدور هام جدا للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث ينفذون على مدار العام حملات التحصين ضد عددا من الأمراض منها: الحمى القلاعية، وحمى الثلاثة أيام، بالتزامن مع عدم وجود تعيين للأطباء البيطريين منذ 1994، مما أدى إلى تناقص أعداد الأطباء البيطريين، رغم أنهم العنصر الأساسى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف سليم، أن عدد الأطباء البيطريين العاملين بالمديريات على مستوى الجمهورية فقط حوالى 20 ألف طبيب، محذرا من استمرار تناقص الأعداد للخروج على المعاش دون تعيينات، وإلا فسيصبح لا يوجد أطباء بيطريين حكوميين لتنفيذ حملات التحصين، مشيرا إلى أن بعض أنواع الأمراض الوبائية تحتاج إلى تنفيذ التحصين بشكل سريع ووقت قصير، وبالتالى تحتاج إلى أعداد أكبر من الأطباء البيطريين.

ولفت إلى ضرورة إتاحة الفرصة لنقل الخبرات بين الأطباء من خلال إجراء تعيينات فى أسرع وقت، حتى يتمكن الأطباء البيطريين من نقل خبراتهم لحديثى التعيين قبل الخروج على المعاش، خاصة أن الطبيب البيطرى يحتاج نحو عامين للتدريب حتى يصبح ملما ومؤهلا بشكل كبير بالمهام التى سيقوم بها.

كان قد قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه بناءً على تواصله مع مجلس الوزراء لتعيين الأطباء البيطريين كعنصر أساسى فى هيئة سلامة الغذاء، والتعيين بأعداد تناسب أهمية الطب البيطرى بالهيئة كما يحدث فى دول العالم، وتعيين الأعداد المناسبة من الأطباء البيطريين فى الهيئة بأنحاء الجمهورية، قد خاطب المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، الدكتور طارق الهوبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين الأطباء البيطريين بالهيئة بالأعداد المناسبة لأهمية الطب البيطرى.