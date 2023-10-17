نقابة العاملين بالزراعة والرى تزور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

كتبت آية دعبس

قال عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وفدا من النقابة برئاسته، قد زار ظهر اليوم الثلاثاء، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، موضحا أن الوفد ضم عددا من ممثلى قطاعات النقابة سواء الزراعة أو الرى والصيد.

وأوضح مرسال، لليوم السابع، أن النقابة أكدت على دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر.

وأشار مرسال، إلى أن اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات هامة خاصة بمجالات عمل أعضاء النقابة، مؤكدا أن النقابة ستعمل بالتعاون مع لجانها النقابية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 4 آلاف لجنة، على اختيار ممثل لكل لجنة، ليعملوا على حشد العمال للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى متابعة التحرك العمالى بشكل دائم لدعم الرئيس فى كافة التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى، لافتا إلى أن النقابة ستعقد لقاءات عمالية تباعا بجميع المحافظات لتوضيح حجم الانجازات التى تم تحقيقها، وأسباب دعم النقابات العمالية للرئيس عبد الفتاح السيسى.