نتنياهو لبوتين: العمليات العسكرية على غزة مستمرة حتى تدمير المقاومة الفلسطينية

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أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، أن بنيامين نتانياهو أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إسرائيل لن توقف العمليات في غزة حتى يتم تدمير "المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، فقد أبلغ بوتين نتانياهو الإثنين برغبة موسكو في المساعدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة، في الوقت الذي يدخل فيه غمار الأزمة بالشرق الأوسط بعدد من المكالمات مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين.

وقال الكرملين إن بوتين أعرب عن استعداد روسيا للعمل على "إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق تسوية سلمية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

ولم تتضمن قراءة الكرملين للمكالمة أي إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي تحاول روسيا التوصل إليه من خلال طرح مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.