نائب محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود"

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" التى نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقصر ثقافة قنا، بهدف تمكين وتأهيل المرأة فى المحافظات على المهام القيادية للمشاركة فى بناء ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لتنمية المجتمع وخدمة البيئى والدكتورة هدى السعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية وحشد كبير من سيدات قنا.

ورحب نائب محافظ قنا، بالمشاركين فى فعاليات الندوة التعريفية للبرنامج التدريبى "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" وعبر عن سعادته للمشاركة فى فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب لبرنامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، والذى يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، لتتبوأ المرأة المصرية مكانتها التى تستحقها عن جدارة.

وأضاف عمر، أن الجمهورية الجديدة تولى اهتمامًا بالغًا وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أول مرة فى تاريخ مصر أعلى المناصب بالجهاز الإدارى للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التى أُصدرت حفاظًا على حقوق المرأة.

وأعرب اللواء أيمن الأطفيحى، مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، عن سعادته البالغة لحفاوة الاستقبال من قبل القيادات التنفيذية بمحافظة قنا، مضيفا أن الأكاديمية توفر العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، التى تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية.

وأضاف الأطفيحى، أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم فى الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التى تشمل كافة العلوم والتخصصات، لافتًا إلى أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التى تقدمها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى عمليات التنمية والبناء، مشيرا إلى أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" بهدف تمكين وتأهيل المرأة فى المحافظات، وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة فى المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقًا من التفكير المنطقى والإبداعى، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالاضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمى، ليصبحن أكثر تأثيرًا فى أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.