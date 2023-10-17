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مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية: إسرائيل تلقي ألف طن متفجرات على غزة يومياً

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:24 م
مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية: إسرائيل تلقي ألف طن متفجرات على غزة يومياً السفير مهند العكلوك
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تلقي ألف طن متفجرات على غزة يومياً، مضيفا أنه نتطلع لمصر أن تمارس دورها الدائم من أجل وقف الصراع الدائر بين قوات الاحتلال وأهالي غزة والتهدئة داخل الأراضي الفلسطينية. 
 
وأضاف السفير مهند العكلوك خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن إسرائيل تمارس كل الجرائم في حق الإنسانية بمنعها للكهرباء والمياه والغذاء عن الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه نامل أن يتحرك العالم لمحاسبة المجرم. 
 
وأوضح أن الكثير من المساعدات في العريش تنتظر دخولها غزة، مضيفا أن هناك استهداف لمعبر رفح من قبل العدوان لعدم دخول المساعدات إلى غزة.






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