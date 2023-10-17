وأضاف لينارتشيتش -في تصريحات صحفية نُشِرَت على موقع المفوضية الأوروبية- أنه "يجب أن يصل الوقود والمياه والغذاء والدواء إلى المُحَاصَرِين في غزة على الفور".

وتابع: "أطلقنا عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، من الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح".

وأكد لينارتشيتش "ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لجلب هذه الإمدادات إلى المُحتاجين دون أي عوائق".