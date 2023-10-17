اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:48 م
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مفتي الجمهورية يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:00 م
مفتي الجمهورية يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة مستشفى المعمداني في غزة
كتب لؤى على

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أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.
 
وقال المفتي في بيان له: "إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي".
 
وطالب مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.
 






قطاع غزة

مفتى الجمهورية

طوفان الاقصى

فلسطين



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