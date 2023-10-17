اليوم السابع
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قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء..

مفتى الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام فى أذربيجان بمطار القاهرة الدولى

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:55 م
مفتى الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام فى أذربيجان بمطار القاهرة الدولى مفتى الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام في أذربيجان الله شكر باشا زاده بمطار القاهرة الدولى
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية - رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ظهر اليوم الثلاثاء، شيخ الإسلام فى أذربيجان الله شكر باشا زاده، بمطار القاهرة الدولى، حيث حضر ضمن الوفود المشاركة فى مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة المقرر بَدْء فعالياته غدًا الأربعاء.

 

من جانبه أعرب شيخ الإسلام فى أذربيجان الله شكر باشا زاده، عن سعادته بالحضور إلى مصر للمشاركة فى فعاليات المؤتمر العالمى الثامن لدار الإفتاء المصرية، وتكريمه المرتقب ضمن أعمال المؤتمر لفوزه بجائزة الإمام القرافى للتميز الإفتائي.

 

يأتى ذلك ضمن استقبال مفتى الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة فى المؤتمر العالمى الثامن لدار الإفتاء المصرية الذى سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات فى التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلى حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التى تواجهها الفتوى فى الألفية الثالثة.







مفتى الجمهورية

دار الافتاء

اذربيجان

الامام القرافى



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