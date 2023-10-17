مصرع 47 شخصا على الأقل فى غرق مركب نهرى بالكونغو الديموقراطية

وكالات

لقي 47 شخصًا على الأقل مصرعهم ولا يزال عدد آخر غير معروف من الركاب في عداد المفقودين إثر غرق مركب نهري في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال وزير النقل مارك إيكيلا إن كارثة غرق المركب التي وقعت ليل الجمعة في نهر الكونغو في مقاطعة خط الاستواء (شمال غرب) أسفرت عن مصرع 47 شخصًا على الأقلّ، مشيرًا إلى أنّ عدد المفقودين لا يزال مجهولًا.

وأكد وزير النقل مارك إيكيلا أن المركب غرق بسبب "الحمولة الزائدة"، لافتا إلى أن "المراكب الخشبية" غير مسموح لها بالإبحار ليلاً.

وأضاف "بما أنّ وضع المركب لم يكن نظامياً فنحن لم نتمكّن من الحصول على قائمة أسماء ركّاب الرحلة لتحديد عدد الركّاب الذين كانوا على متنه بالضبط".

وكان المركب متوجّهاً من مبانداكا إلى إقليم بولومبا في مقاطعة خط الاستواء عندما انقلب ليل الجمعة-السبت.