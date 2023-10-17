وأفادت المصادر باستشهاد ثلاثة أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا في "دير البلح"، فيما استشهد 28 آخرون، بينهم أطفال ونساء في قصف لمنزل مكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة (خان يونس) ما أدى إلى استشهاد 10 بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وأكد شهود عيان وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف الطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستُشهد 6 آخرون علاوة على الإصابات؛ جراء قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، لم يتسن حتى الآن التأكد من عددهم، وإصابة آخرين.. واستُشهد عدد آخر في قصف منزل بحي النصر غرب مدينة غزة.

ولليوم الـ 11 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.