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مستشار الرئيس الفلسطيني: لا أمل في السلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:50 م
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا أمل في السلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى محمود الهباش
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني ، أنه لا أمل في السلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن اجتماع للقيادة الفلسطينية هذه الليلة وسيكون هناك قرار بعد قصف مستشفى المعمداني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة  القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة عقب مجزرة مستشفي المعمداني.

وفى وقت سابق نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية لمسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة والقدس تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة.

وقال الإعلامي تامر حنفي، إن هذه الصور يبدو أنها من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله حيث يعبر المحتشدون عن الغضب التي طالت المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأثرها جراء هذه العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف، أن كل أماكن العالم بها مشاهد تعبر عن التنديد والغضب وبها تفسيرات تؤدي إلى ما يطلق عليه حالة انفجار متوقعة يسعى الجميع إلى أن يلجم هذه الحالة من الانفلات القادمة إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه.







محمود الهباش

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فلسطين

الاحتلال

جرائم الاحتلال

إسرائيل

مستشفى المعمدانى

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