مسئول أوزبكى لـ"اليوم السابع": مصر لاعب رئيسي بصناعة السياحة ونتعلم منها

رسالة سمرقند – رباب فتحى

قال فاروز دويوف، رئيس إدارة العلاقات الدولية في لجنة السياحة التابعة لوزارة حماية البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، إن مصر تعد لاعبا رئيسيا فى صناعة السياحة وتحظى بإعجاب الكثير من المواطنين الأوزبكيين لتميز وتعدد مقاصدها السياحية، مشيرا إلى أنها كانت من بين أبرز الوجهات الخارجية للسياح الأوزبك فى الفترة الأخيرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والمنعقدة فى سمرقند فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى، أن هناك تعاون مكثف مع الشركاء المصريين بهدف الحصول على الخبرات وكيفية تطبيقها فى أوزبكستان فيما يتعلق بالسياحة الثقافية والتراثية وكذلك بالأنشطة المختلفة مثل السفارى وغيرها من الأنشطة التى تحظى بإعجاب السائحين لاسيما وإن مصر لديها خبرة طويلة فى هذا المجال، ونرغب فى دراسة هذه التجربة والتعلم منها.

وأوضح أن هناك اهتمام متنامى من السائحين المصريين كذلك لزيارة أوزبكستان خاصة المواقع الإسلامية والتراثية والثقافية والتاريخية، فضلا عن تلك المتعلقة بالفلك وهذا الاتجاه يبدو واعدا، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق مع السفارة المصرية فى أوزبكستان وكذلك مع وزارة السياحة المصرية.

وأضاف أن زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر أطلقت شرارة التعاون فى عدد من المجالات ومن بينها السياحة، حيث خاض الجانبان مباحثات مفيدة من شأنها أن تؤدى إلى زيادة تدفق السائحين من البلدين إلى بعضهما البعض.





وكان قال سفير أوزبكستان لدى القاهرة منصوربيك كيليتشيف، تعليقا على استضافة بلاده للدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى مدينة سمرقند فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى، إن سمرقند هي بوابة السياحة في أوزبكستان.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المدينة استضافت العديد من الأحداث الكبيرة في السنوات الماضية، ومن أبرزها قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتى تم تنظيمها العام الماضي في المدينة القديمة، معتبرا أن تنظيم الأحداث الدولية في سمرقند يؤكد على أهميتها التاريخية.

وأشار إلى رغبة بلاده فى العمل على ترسيخ روابط المدن الشقيقة بين سمرقند والإسكندرية، لاسيما وإن هذه المدن تحمل أهمية مركزية في تاريخ العالم. وأعرب عن أمله أن تعطي الروابط المباشرة بين مدن الدولتين زخمًا جديدًا لتطوير التعاون في مجال السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي.