مرور يومى لرؤساء مكاتب التموين بالمنوفية على المحلات لمتابعة خفض الأسعار

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بالعديد من مدن المحافظة توفر جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم التنبيه على جميع مكاتب التموين بجميع أنحاء المحافظة، للمرور اليومى لمتابعة مبادرة خفض الأسعار.

وأشار أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء وتشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهى " السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز "، وتستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها العديد من دول العالم.