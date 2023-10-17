مدير صحة القليوبية يجري زيارة لمستشفى حميات بنها ويتابع الرعاية المركزة للأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مسائية لمستشفى حميات بنها، كان باستقباله الدكتور محمد الحسيني مدير المستشفى، وفريقه المعاون، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل مستشفيات المحافظة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خلال الجولة، علي الانضباط الإداري للطاقم الطبي، كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، والاطمئنان علي بعض الحالات، وتلاحظ اتباع بروتوكول للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، إلي جانب وجود ملف خاص بجميع الأدوية المستخدمة داخل العناية يشمل الجرعات ودواعي الاستخدام بالتنسيق مع قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى؛ الأمر الذي لاقي اعجاباً شديدا ًمن وكيل الوزارة.

وأشاد، بالأداء المتميز والمستوي العلمي الراقي للدكتورة عزة سمير رئيس قسم العناية المركزة للأطفال، كما كلف الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بتعميم هذا البروتوكول بوحدات الرعاية المركزة للأطفال بجميع المستشفيات.

كما تلاحظ عمل ملف يتضمن أكثر من 40 حالة تم تشخيصها وعلاجها بالوحدة؛ الأمر الذي دعي الدكتور حمودة الجزار بتكليف الدكتورة عزة سمير بتقديم عرض لبعض الحالات في مؤتمر الأطفال بالقليوبية والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلي تحضير المقال العلمي لبعض الحالات للنشر الدولي، كما تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لفريق التمريض علي جهودهم المبذولة لرعاية المرضي.



جانب من الجولة



خلال الجولة



متابعة الرعاية المركزة للأطفال