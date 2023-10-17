محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار، ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى، بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، مشدداً على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، مشدداً على تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية ومتابعة أعمال رفع كفاءة حديقة الميدان، ضمن خطة أعمال الصيانة الجارية من قص وتهذيب وري الأشجار والنجيلة.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، بمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل ومتابعة زراعة الأشجار وريها، ومتابعة أعمال تنظيف صفايات المطر وأعمال النظافة ورفع كفاءتها بنطاق المدينة، حيث تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورش الشوارع الرئيسية ورفع الأتربة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، رفع كفاءه طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية، ورفع الاعلانات الغير مرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات و مسح وتهميد الشوارع.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم ومتابعة رفع كفاءة الإنارة العامة وخطوط خفض المنسوب وكذلك رفع كفاءة الطرق ونظافتها بقري المركز والمدينة ومتابعة وقص وتهذيب الأشجار

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إستكمال أعمال رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء و استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى والمحطات وصفايات أمطار ومراجعة أغطية البيارات وحل مشاكل الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمدينة إستعدادات لفصل الشتاء والتغيرات المناخية، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.