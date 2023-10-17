محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بمدينة الطور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمدينة طور سيناء، خلال جولة تفقدية مفاجئة لأحد السلاسل التجارية بمدينة طور سيناء.

وذلك ضمن مبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

وكانت محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية قد قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وتتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وهذه السلع هي : الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر وزيت الطعام، والأرز.

وشدد اللواء خالد فودة علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه مدير مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والمحاسب ابراهيم الحارون مدير تموين جنوب سيناء.