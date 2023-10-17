اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يبحث إنشاء "أكاديمية النخيل" وتطوير معايير الجودة التصديرية للتمور

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:37 م
محافظ الوادى الجديد يبحث إنشاء "أكاديمية النخيل" وتطوير معايير الجودة التصديرية للتمور جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور أشرف سامي مدير الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و المهندس سامي حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وذلك لبحث التعاون في مجال تطوير معايير الجودة و الاشتراطات اللازمة للتوسع في تصدير محصول التمور.
 
وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على توسيع نطاق تسويق منتجات تمور المحافظة بالأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي، والاستفادة من القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع بدلاً من تصدير المنتج خام. وتنفيذ برامج تدريب متكاملة لمزارعي ومنتجي التمور تشمل كافة مراحل الزراعة والتصنيع، لتسجيل ومطابقة منتجات تمور المحافظة وفقًا للاشتراطات الغذائية العالمية.
 
كما تناول اللقاء التنسيق لإطلاق أكاديمية مهندسي النخيل والتي تم الإعلان عن إنشائها بالتعاون مع المجلس التصديري، كأحد نتائج الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، لتوفير كوادر فنية مدربة من النخالين والمهندسين في مجال زراعة النخيل.
 
 
 






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