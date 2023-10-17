محافظ المنوفية يتابع أعمال اللجان المشكلة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال اللجنة المشكلة برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة في المرور الدوري لمتابعة العملية التعليمية بعدد من المدارس بنطاق مركزي قويسنا وتلا، حيث تم المرور علي مدارس الشهيد محمد أحمد الزناتي الإعدادية ( أم خنان الإعدادية سابقاً ) ، الشهيد تامر عبد الحافظ الثانوية بأم خنان ، عبد الحليم السكري الإعدادية بكفر أبو الحسن ، الشهيد السيد عبد ربه عفيفي للتعليم الأساسي ، بنطاق إدارة قويسنا التعليمية.

كما تم المرور علي مدرستي الشهيد خليل أحمد خليل بزنارة ، أم الأبطال الإعدادية بنطاق إدارة تلا التعليمية ، وتبين للجنة إنتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية ، كما تم مطابقة حضور العاملين بدفاتر الحضور والانصراف ونسبة حضور الطلاب ، وتم رصد عدد من الملاحظات والتأكيد على العمل على تلافيها لتحقيق الإنضباط العام، في ضوء متابعة انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل كل مدرسة طبقاً للقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 .

هذا وتواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدوري علي كافة المدارس بأنحاء مراكز ومدن المحافظة للوقوف علي انتظام العملية التعليمية وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي علي سير العملية التعليمية .