محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية وسلع غذائية لعدة حالات إنسانية

المنوفية - محمد فتحى

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، والتى تنوعت بين مواطن من ذوى الهمم بناحية غمرين بمنوف ليس له مصدر دخل، وذلك لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، ومواطنة بناحية الماى مريضة بأحد الأمراض المزمنة ولا تستطيع توفير نفقات العلاج، وأخري بناحية ميت العز بقويسنا تعول 4 بنات إحداهن مصابة بورم سرطانى في العين اليمنى لمساعدتها على تحمل نفقات علاجها موجها مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم وبحث امكانية توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية الكوم الأخضر بشبين الكوم يتضرر من عدم صدور شهادة الصلاحية الخاصة بقطعة أرض يمتلكها مما يلحق الضرر به ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما تضمن اللقاء طلب رئيسة تمريض أحد مراكز رعاية الطفل تلتمس تجديد انتدابها مراعاة لظروفها الصحية ، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية الصحة لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها وبما لايخل بمنظومة العمل.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.