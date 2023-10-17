محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال رفع كفاءة الإسعاف بقرية الأبطال ضمن حياة كريمة

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة نقطة الإسعاف بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المشرف على إسعاف الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيسة قرية الأبطال ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتشمل أعمال رفع كفاءة المبنى بالكامل، بالإضافة إلى التشطيبات الكاملة وتوصيل كافة المرافق هذا إلى جانب إنشاء جراج جديد لاستيعاب سيارات الإسعاف الجديدة نظرًا لاختلاف ارتفاعها عن سيارات الإسعاف القديمة كما أنه تم عمل امتداد للجراج لاستيعاب عدد أكبر من سيارات الإسعاف.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.