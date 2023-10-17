اليوم السابع
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مايا مرسى: دعوة الرئيس السيسي دول العالم لحضور "قمة القاهرة" تاريخية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:31 م
مايا مرسى: دعوة الرئيس السيسي دول العالم لحضور "قمة القاهرة" تاريخية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي دول العالم لحضور "قمة القاهرة" يؤكد أن مصر تتطلع لتفعيل عملية السلام وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية، بالإضافة للتحركات المكثفة لخفض التصعيد وإقرار هدنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الدعوة هى بمثابة دعوة للتاريخ.
 
ودعت مصر إلى قمة دولية لبحث مستقبل وتطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وارتكابه مجازر عدة بحق المدنيين، ما أدى لاستشهاد أكثر من 2600 وإصابة 10 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.
 
تأتي دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة لإعادة الزخم العالمي للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلي بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق في الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلي في استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالي القدس.






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القضيه الفلسطينيه

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