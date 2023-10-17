مالاوي تفتتح مركزا للذكاء الاصطناعي بدعم من جامعات أمريكية

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أطلقت حكومة مالاوي أول مركز لها على الإطلاق للذكاء الاصطناعي في جامعة مالاوي للعلوم والتكنولوجيا، فيما تم إنشاء المركز بدعم من مختلف الجامعات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ويهدف المركز إلى توفير حلول لاحتياجات البلاد من الابتكار والتكنولوجيا.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية في مالاوي أن المركز يساعد في تعزيز دراسة واستخدام الذكاء الاصطناعي؛ ما ينعكس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.



وأوضحت أن مركز الذكاء الاصطناعي يقدم أيضًا التعلم التقني وعلوم وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء والمزيد من العلوم التي تستند على الرياضيات والهندسة والعلوم.



وقالت وزيرة التعليم في مالاوي، ماداليتسو كامباوا ويريما، إن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي وضع الأساس للبلاد لاستكشاف الفرص التي تأتي مع التقنيات الجديدة فيما تتطلع الحكومة إلى المعرفة والخبرة حتى تتمكن من تسهيل تطوير السياسات والأطر التنظيمية اللازمة التي تحكم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.