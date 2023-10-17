للمرة الثانية خلال أسبوع.. إخلاء قصر فرساى فى باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

وكالات

تعرّض قصر فرساي بالقرب من باريس مجددا لإنذار بوجود قنبلة، مما أدى إلى إجلاء جميع الزوار منه، وذلك بعدما تم إخلاء القصر، السبت الماضى وكذلك متحف الوفر، بعد ورود إنذار مشابه.

تجري عملية إخلاء قصر فرساي الثلاثاء بعد إنذار جديد بوجود قنبلة وسيبقى مغلقًا طوال النهار، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس وكذلك القصر الفرنسي. وجاء على حساب قصر فرساي في منصة إكس "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي بإخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم".

وقال مصدر في الشرطة إن عملية إجلاء الزوار اكتملت تقريبا حوالي الساعة 1:15 بعد الظهر، و"سيعمل خبراء إزالة القنابل بعد الإخلاء الكامل" للقصر.

وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة "نأمل في إعادة فتح أبواب القصر في أقرب وقت ممكن". لكنها لم ترد معلومات عن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. لكن، حسب المكتب الإعلامي للقصر، فإن حوالي 10 إلى 15 ألف زائر يأتون إلى القصر في مثل هذا الوقت من الموسم السياحي.