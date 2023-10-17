لبنان ينكس الأعلام غدا حدادًا على شهداء المجازر الإسرائيلية فى غزة

إيمان حنا

أعلن رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، أن غدا الأربعاء يوم حداد وطني على الشهداء الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.

وعليه تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.

وعلى صعيد متصل، وصف ميقاتى الهجوم الذى استهدف المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ و أسفر عن سقوط أكثر من 800 شهيد وجريح سقطوا ؛ بأنها مجزرة ووصمة عار في سجل الإنسانية؛ متسائلًا: إلى متى يسقط الشهداء واليوم مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الاجرام الاسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى؟

ومن جهة أخرى ، أدانت العديد من الدول والمنظمات الهجوم الوحشي الذى قام به العدوان الإسرائيلى الغاشم على مستشفى الأهلى المعمداني وفى هذا السياق دعت منظمتا اليونيسيف والصحة العالمية إلى حماية جميع المدنيين بما في ذلك الأطفال والبنية التحتية فى غزة.وفق بيان صادر عن المنظمتين.