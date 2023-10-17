كندا تدعو لاحترام المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة

جددت كندا دعوتها لحماية المدنيين فى غزة وضرورة السماح بوصول المساعدات الدولية العاجلة إلى القطاع. وقالت السفارة الكندية بالقاهرة، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن وزير التنمية الدولية الكندى أحمد حسين قد تحدث إلى منظمة الصليب الأحمر الكندى والتحالف الإنسانى والأونروا عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة.

وقال البيان إن كندا تدعو كافة الأطراف لحماية المدنيين من الأذى واحترام التزاماتهم بموجب قانون المساعدات الدولية. واكد البيان أن الوصول السريع للإغاثة بدون عوائق أمر أساسى لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين فى غزة، كما شدد البيان على ضرورو حماية العاملين فى الإغاثة الإنسانية بموجب القانون الدولى.

وأجرى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أمس، الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، تناول الأوضاع الراهنة فى المنطقة ومستجدات التصعيد العسكرى الدائر فى قطاع غزة. وتطرق الاتصال إلى الجهود التى تقوم بها مصر سواء على المسار السياسى لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف.

وكان ترودو قد قال فى خطاب مدته 12 دقيقة فى مجلس العموم، "تدعو كندا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وممرات إنسانية؛ حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين فى غزة".

وأضاف أن المساعدات يجب أن تصل إلى أولئك الذين يعيشون فى غزة، وناشد المجتمعات الكندية دعم بعضها البعض، وعدم الانقسام حول الأزمة.

وشهدت المدن الكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مظاهرات حاشدة مناصرة للمدنيين فى غزة منددة بتعاطى الحكومة الكندية للأزمة ودعمها لإسرائيل.