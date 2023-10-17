كل ما تحتاجين معرفته عن أقراص منع الحمل أحادية الهرمون

تمثل أقراص منع الحمل الهرمونية أهمية كبيرة للسيدات وذلك ضمن برامج الصحة الإنجابية.

اليوم السابع يستعرض كل الأسئلة حول أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط احادية الهرمون حيث يجيب على الأسئلة الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤن السكان.

1) هل تستطيع السيدات المرضعات استخدام أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط بأمان؟

نعم، هذه الوسيلة إختيار جيد للسيدات المرضعات اللاتى يردن استخدام الحبوب كوسيلة لمنع الحمل، فأقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط آمنة لكل من الأم والطفل الرضيع عند البدء فى استخدامها بعد 6 أسابيع من الولادة، فهى لا تؤثر على كمية إدرار اللبن.

2) هل تتسبب أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط فى حدوث عيوب خلقية فى المواليد؟ وهل يتعرض الجنين لأذى إذا ما تناولت السيدة أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط وهى حامل؟

-لا، ثبت بالدليل أن أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط لا تتسبب فى حدوث تشوهات فى المواليد كما أنها لا تتسبب فى أذى الأجنة إذا ما تناولتها السيدة عن طريق الخطأ أثناء الحمل.

3) ما هى الفترة الزمنية التى تحتاجها السيدة لكى تصبح حاملًا بعد التوقف عن استخدام أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط؟

-تستطيع السيدات اللاتى يتوقفن عن استخدام أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط أن يحملن بنفس السرعة التى تحمل بها السيدات اللاتى يستخدمن الوسائل الغير الهرمونية، فأقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط لا تتسبب فى تأخر عودة الخصوبة بعد التوقف عن استعمالها.

4) إذا كانت السيدة لا تأتيها الدورة الشهرية أثناء استخدامها أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط فهل هذا يعنى أنها حامل؟

-فى الأغلب لا، وبالأخص إذا كانت السيدة مرضعة، إذا كانت السيدة تواظب على استخدام الحبوب بصفة دورية منتظمة يوميا، فغالبًا لن تكون حامل، ويمكنها الأستمرار فى تناول الحبوب.

5) هل يجب تناول أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط يوميا؟

-نعم، جميع الحبوب الموجودة فى الشريط تحتوى على هرمون ضرورى لمنع الحمل، وعلى ذلك فإن السيدة إذا لم تتناول الحبة يوميا (بالأخص إذا كانت غير مرضعة) قد تتعرض لحدوث حمل.

6) هل من الضرورى أن تتناول السيدة أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط يوميا فى موعد ثابت ومحدد؟

-نعم، لسببين، أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط تحتوى على كمية قليلة من الهرمون وتناول الحبة متأخرًا 3 ساعات أو أكثر قد يقلل من فعاليتها وبخاصة بين غير المرضعات، ( السيدات المرضعات لديهن حماية إضافية من حدوث الحمل توفرها لهن الرضاعة الطبيعية وعلى ذلك التأخر فى تناول الحبة قد لا يعرضهن لهذه الخطورة ) أيضا تناول الحبوب فى نفس التوقيت يوميا، يساعد السيدات على التذكر اليومى للحبة وعدم نسيانها، ومن الممكن ربط تناول الحبة بنشاط روتینی يومى معتاد للسيدة مما يساعدها على تذكر تناولها.

7) هل تؤثر أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط فى الحالة المزاجية أو الرغبة الجنسية لدى السيدة؟

- عامة لا، بعض السيدات المستخدمات لأقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط قد يشكون من هذه الأعراض، الغالبية العظمى من المستخدمات لا يشكون من هذه المشكلة.