قطع مياه الشرب عن 8 قرى بالبحيرة اليوم.. اعرف التفاصيل

الاسكندرية جاكلين منير

تشهد عدة قرى بمحافظة البحيرة اليوم، انقطاع مياه الشرب فى عدة مناطق مثل أبو المطامير والدلنجات.

وأشارت شركة مياة الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه، سوف يكون من الساعة 8 صباحا عن 8 مناطق وقرى بالبحيرة، وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر، أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الترحيل لخط كوم امبو - البستان الرئيسى بعرض 1000 مم، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن عدة مناطق وقرى وهى، حوش عيسى، الدلنجات، الناصر، الشيخ الشعراوى، عبد العظيم ابو العطا، الصديق الجديدة، البستان الاولى والثانية بأبو المطامير، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال التوسعة والنقل.

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين بالبحيرة توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى او على 035815700.

وكان اللواء محمد الشريف، قد تلقى تقريرا حول أبرز أعمال إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة خلال عام 2022.

وأوضح وليد على مرسى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرف العمليات، أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التى تم استقبالها والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالى: عدد 1457 شكوى مخالفات (البناء - الهدم ـ الحفر)، وعدد 484 شكوى (الانهيارات الجزئى والكلى ـ السقوطات) وعدد 564 شكوى حوادث طرق وحرائق وحالات تسمم، و535 شكوى تراكمات القمامة، وعدد 528 شكوى انقطاع الكهرباء، وعدد 1330 شكوى انقطاع المياه وكسر مواسير المياه.

وأضاف أنه من أبرز الأعمال التى تمت هى: رفع معدل إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100% لمؤشر الأداء، ودعم غرفة العمليات بأجهزة الحاسـب الآلى والتدريب على برنامج المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وتدريب العاملين بالإدارة العامة للازمات والكوارث على كيفية إعداد الخطط والسيناريوهات المحلية لمواجهة المخاطر مثل (السيول والأمطار الغزيرة – الزلازل، وغيرها).