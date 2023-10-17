فلسطينية ترسل استغاثة للعالم من الأمم المتحدة: أنقذوا غزة إنها تموت.. فيديو

كتب أحمد عرفة

قالت السيدة راوية التي تدير أحد مقرات الأنروا في غزة، إن "آلاف النازحين الواصلين إلى مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يعانون نقص الغذاء والدواء، نحن في وضع لا يوصف ولم يحدث من قبل في العالم".

وأضافت خلال مقطع مصور أذاعته مديرة مكتب أنروا في نيويورك السفيرة جريتا في جلسة إحاطة المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة على الهواء، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من الأطفال أصيبوا بالجديري، موضحة أن المياه والغذاء والدواء غير كافى.

وتابعت وهي تبكي وتستغيث: "بعد وقت قصير ستنقطع الكهرباء، أرجوكم أنقذوا غزة إنها تموت، أنا مديرة هذا الإيواء لا أستطيع أن أقدم لهم شيئا، هذا وضع كارثي، هم ليسوا شحاذين، لديهم الأموال لكن لم يعد هناك شيء يشترونه، جرعات الأنسولين لمرضى السكر غير موجودة".