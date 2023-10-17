غرفة الصناعات الغذائية: جمع تبرعات نقدية وعينية دعماً للأشقاء في فلسطين

كتب أحمد يعقوب

دعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي أعضائها للانضمام إلي الحملة الإنسانية العاجلة لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، قامت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري لجمع التبرعات العينية من الشركات الأعضاء من السلع الغذائية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأضاف الجزايرلي، كما تقوم غرفة الصناعات الغذائية حالياً بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في سبيل تقديم التيسيرات اللازمة في هذا الصدد.

وأوضح أن الحملة تأتي في ظل الاوقات العصيبة التي يمر بها الاشقاء في دولة فلسطين والتي تتطلب منا جميعا توحيد الجهود الإنسانية ومزيدا من التكاتف وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من صناع الغذاء المصريين على التضامن مع الاشقاء للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الحادة التي يمرون بها.

وأفاد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة ناشدت جميع الأعضاء ممن لديهم الرغبة في تقديم يد العون لأشقائنا في فلسطين بموافاة الغرفة بحجم المساعدات العينية من أغذية ومعلبات ومياه وغيرها والتي يمكن تقديمها لتأمين الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية .