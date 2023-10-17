طقس دمياط.. سطوع للشمس واعتدال بدرجات الحرارة طوال ساعات النهار.. صور

تشهد مدن محافظة دمياط اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا فى حالة الطقس ، مع سطوع الشمس واعتدال درجات الحرارة طوال ساعات النهار، وذلك بعد أن تعرضت عدد من المدن الساحلية لهطول أمطار على فترات متقطعة أثناء الليل.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.



طقس دمياط (1)



طقس دمياط (2)



طقس دمياط (3)

و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .