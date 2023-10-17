اليوم السابع
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"ضمان جودة التعليم الأزهرى" يكرم عمداء الكليات والبرامج المعتمدة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:19 ص
"ضمان جودة التعليم الأزهرى" يكرم عمداء الكليات والبرامج المعتمدة الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري
كتب لؤى على

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كرم الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عمداء الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد. 
 
وأكد عشماوي حرص هيئة ضمان الجودة على الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري؛ لما له من أهمية بالغة لمصر والعالم، مشيرًا إلى أن انعقاد الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري جاء في هذا السياق، وياتي بالتوازي مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالتعليم؛ كونه ركيزة أساسية وقاطرة التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة، بجانب تكريم منطقة الدقهلية الأزهرية بفوزها بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية باعتماد عدد ( 146) معهدا أزهريا. 
 
جاء التكريم بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.






جامعة الازهر

ضمان الجودة والاعتماد

الازهر الشريف

وزير الاوقاف



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