شعبة المخابز: إدراج العمال ضمن التأمينات الاجتماعية

أعلن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز بحضور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتم الاتفاق على تحديد عدد العمالة فى المخابز بالنسبة للمؤمن عليهم طبقا لحصص الدقيق المنصرفة لكل مخبز.

ولفت إلى أنه تم إرسال اسطوانة مدمجة بحصص المخابز من وزارة التموين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ، مؤكدا أن المخبز الذي يصرف 20 جوال سيكون المؤمن عليه من العمال 7 أفراد، كما تم إدارج المخابز الطباقي التي تم تعديل ترخيصها لمخابز بلدية ضمن قائمة التأمينات الاجتماعية، وبالنسبة للمخابز التي لم يتم تعديل الترخيص من مخابز طباقى إلي مخابز بلدية لن تدرج بالمنظومة الجديدة إلا بعد تعديل الترخيص لمخابز بلدية.

وطالب عبد الله غراب أصحاب المخابز بالذهاب لمكاتب التأمينات لتسجيل البيانات الخاصة بهم مثل كود ماكينة صرف الخبز وحصة الدقيق المنصرفة لكل مخبز حتى تكتمل قاعدة البيانات الصحيحة.

