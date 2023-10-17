سفير أوزبكستان لـ"اليوم السابع": نرغب فى ترسيخ الروابط بين سمرقند والإسكندرية

كتبت رباب فتحى

قال سفير أوزبكستان لدى القاهرة منصوربيك كيليتشيف، تعليقا على استضافة بلاده للدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى مدينة سمرقند فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى، إن سمرقند بوابة السياحة في أوزبكستان.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المدينة استضافت العديد من الأحداث الكبيرة في السنوات الماضية، ومن أبرزها قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتى تم تنظيمها العام الماضي في المدينة القديمة، معتبرا أن تنظيم الأحداث الدولية في سمرقند يؤكد على أهميتها التاريخية.





وأشار إلى رغبة بلاده فى العمل على ترسيخ روابط المدن الشقيقة بين سمرقند والإسكندرية، لاسيما وإن هذه المدن تحمل أهمية مركزية في تاريخ العالم. وأعرب عن أمله أن تعطي الروابط المباشرة بين مدن الدولتين زخمًا جديدًا لتطوير التعاون في مجال السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي.





وكان اقترح رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف فى كلمته أمس الاثنين فى افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية إنشاء مجلس للمدن التاريخية للسياحة معتبرا أن مثل هذه المنصة ستتيح زيادة تدفق السياح إلى مواقع التراث الثقافي، وتبادل أفضل الممارسات في الحفاظ على المعالم التاريخية، ووضع التوصيات والحلول الفعالة. وقال إن بلاده على استعداد لتنظيم الاجتماع الأول للمجلس في مدينة بخارى القديمة.