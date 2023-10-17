زياد هانى.. سكن القلوب من خلال فرقة الشرقية للإنشاد الدينى.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى

موهبة صاعدة فى الإنشاد الديني لفتت الأنظار إليها، هو الشاب زياد هانى، أحد الوجوه الشابة بالفرقة الرسمية لمحافظة الشرقية للإنشاد الدينى بقصر ثقافة الزقازيق.

التقى "اليوم السابع" الموهوب زياد هانى، 23 سنة من الزقازيق، ليسانس كلية أصول الدين، أوضح أن موهبته بدأت فى عمر 6 سنوات، بانشغاله بالإنشاد وسماع كبار المنشدين عبر الإذاعة المصرية، وحفظها بسهولة، فدعمه والده. مضيفا أن لوالده دورا كبيرا في صقل موهبته، موضحا أنه وُلد بضعف شديد في النظر، الذي بدأ بانخفاض تدريجي، وذهب للعديد من الأطباء لمحاولة الحفاظ على نظره لكن قدر الله أن فقده تماما فى سن الـ13 عاما، وتوفيت والدته في نفس التوقيت، ومع كل هذه الظروف حرص والده على دعم الموهبة.

وأشار إلى أنه شارك فى مسابقة الشرقية للإنشاد الديني وحصل على المركز الثاني، وتم ضمه ضمن المواهب الرسمية لمحافظة الشرقية التابعة لقصر ثقافة الزقازيق، والتي عملت على ثقل موهبته تحت إشراف المدير المايسترو أحمد صلاح، وكبار المنشدين بالفرقة، ومنح الفرص للمشاركة في الحفلات الكبيرة بالمحافظة وخارجها.

أضاف أنه شارك في العديد من المسابقات واللقاءات في الإذاعة والقنوات الفضائية، آخرهم برنامج "بشر الصابرين" وبرنامج "طلائع الإيمان" بالإذاعة، كما أثنى على موهبته الموسيقار الكبير حلمى بكر، وتنبأ له بمستقبل باهر، وأكد أنه حالياً يستعد للتقديم باختبارات الإذاعة المصرية، لتحقيق طموحه بأن يكون منشدا ومبتهلا بالإذاعة.

وقال الشيخ هاني رأفت، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن ظروف فقدان البصر والأم، كانت دفعة بالنسبة لى لدعمه، وأن يكون دائما لديه هدف للنجاح.