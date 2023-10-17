رياضة كفر الشيخ تطلق مهرجان الكرة الطائرة احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مهرجان الكرة الطائرة بالهيئات الرياضية إحتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويتم تصعيد الفرق الفائزة للتصفيات على مستوى المحافظة، ضمن الاحتفالات التى تنظمها احتفاء بذكرى النصر العظيم، تنوعت بين إقامة مهرجانات رياضية ولقاءات تثقيفية ومسيرات حاشدة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تنظم على مدار الشهر عدة فعاليات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر منها المسيرة الحاشدة بمشاركة الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب ومسيرة احتفال النشء بذكرى النصر ببرنامج"ريحانة" تحت رعاية السيدة قرينة فخامة الرئيس والندوات التثقيفية والمهرجان الرياضى للكرة الطائرة على مستوى المحافظة، كما تشهد مراكز شباب المحافظة عدة فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ضمن مظاهر الاحتفال بذكرى النصر.

تقام احتفالات نصر أكتوبر بمراكز شباب كفر الشيخ، تنفيذًا لتعليمات وزير الشباب والرياضة لكافة الهيئات ومراكز الشباب باستمرار الاحتفالات بها، لبث روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، مهرجان الكرة الطائرة بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، متابعة الدكتور محمد غازى، ومديرى الإدارات الفرعية، وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.