روسيا تعلن إسقاط مروحية أوكرانية و5 صواريخ أمريكية الصنع

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية "مي 8"، كما اعترضت خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل "جي إل إس دي بي" موجهة أمريكية الصنع.



وأوضحت الدفاع - في بيان - أن القوات الروسية ضربت تجمعات القوات الأوكرانية المسلحة في 117 مقاطعة ومنطقة، وتم تدمير 34 طائرة مسيرة في مناطق في لوجانسك ودونيتسك ومنطقة خاركوف وخيرسون، كما أحبطت قوات المدفعية والطيران الروسي أربع هجمات شنتها الألوية الهجومية الآلية 117 و82 المجوقلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيا.



وتم تدمير سبع دبابات وسبع مركبات مدرعة ومدفع هاوتزر "إم 109" و مدفع "غفوزديكا"، وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي 30..وأنه تم مقتل وإصابة أكثر من 1175 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور.



وبلغت الخسائر أكثر من 491 طائرة و251 طائرة هليكوبتر و7953 طائرة بدون طيار و441 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12706 دبابة ومركبات مدرعة أخرى و1163 قاذفة صواريخ متعددة و6802 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 14372 وحدة من المركبات العسكرية.