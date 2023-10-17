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رئيس وزراء كندا عن قصف مستشفى المعمدانى: ما يحدث فى غزة كارثى وغير مقبول

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:38 م
رئيس وزراء كندا عن قصف مستشفى المعمدانى: ما يحدث فى غزة كارثى وغير مقبول ترودو
كتب أحمد عرفة

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علق جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني قائلا: الأخبار الواردة من غزة كارثية وهو أمر فظيع وغير مقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد وجريح، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

 

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة : المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسراً من بيوتهم.







ترودو

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غزه

الاحتلال

جرائم إسرائيل

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