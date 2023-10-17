اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 05:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب بالضغط دوليا على إسرائيل لوقف الهجمات ضد غزة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:00 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب بالضغط دوليا على إسرائيل لوقف الهجمات ضد غزة رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون
أ ش أ

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طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، برلمانات الدول الإسلامية بالضغط الفاعل إقليميًا ودوليًا لوقف الهجمات المتواصلة بلا هوادة على أهل غزة.


واستنكر السعدون - خلال مشاركته باجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الطارئ، عن بعد، اليوم الاثنين؛ لبحث التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة - "الصمت عن وجود مليوني فلسطيني في غزة قطعت عنهم أساسيات الحياة ويتعرضون لأكبر عملية إبادة بشرية تبث على الهواء مباشرة وتستخدم فيها أبشع الأسلحة".


ودعا إلى تحرك المجتمع الدولي لا سيما أمام مجلس الأمن لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.


وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يعبر بكلماته عن مدى جور وظلم المحتل الغاصب إلا وقد اشمأزت نفسه من دناءة أفعاله التي تجاوزت حدود البشاعة واللا إنسانية، موجهًا حديثه إلى العالم أجمع انتصارًا لكل قطرة دم سالت من نساء وأطفال وأهل غزة الصامدة.


وقال السعدون: "إننا نشاهد محاسبة القطاع المحاصر في بضعة كيلومترات منذ أكثر من عقد ونصف على دفاعه واستبساله في سبيل أبسط حقوقه بالحرية والأمن والحياة الكريمة في وطنه المستقل".


وذكر أنه إذا كان باستطاعة الصوت البرلماني أن يصل إلى المحافل الدولية فإن الواجب العقدي والإنساني يحتم علينا كمسلمين برلمانيين أن تكون أصواتنا موثقة وفاضحة لكل مشاهد الاستبداد والتعسف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة بكاملها.







الكويت

مجلس الأمة الكويتى

أحمد السعدون

قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

فلسطين



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