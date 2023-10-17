رئيس جامعة عين شمس تلتقي وفدا رفيع المستوى من وزارة التعليم الصينية

كتب محمود راغب

التقت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم الصينية برئاسة تشن چيا نائب وزير التعليم لجمهورية الصين الشعبية وعدد من رؤساء الجامعات الصينية وفي حضور الوزير المستشار لو تشون شنغ مدير المكتب العلمي والتعليمي بالسفارة الصينية و الدكتور ناصر عبدالعال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس .

وقالت جامعة عين شمس فى بيان لها، إن اللقاء تناول مناقشة التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس ووزارة التعليم الصينية والجامعات الصينية التي تربطها علاقات تعاون علمي وتعليمي من خلال الاتفاقيات الموقعة بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية المختلفة.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة غادة فاروق تاريخ التعاون مع الجامعات الصينية منذ عام 1958 بإنشاء أول قسم علمي لتدريس اللغة الصينية وادابها بكلية الالسن جامعة عين شمس ، وإنشاء فصل كونفشيوس عام 2107 والذي ترقي إلى معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة قوانغدونغ للدراسات الاجنبية والتجارة الدولية .

كما أشارت إلى التوسع في مجالات التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية ليشمل القطاع الطبي والهندسي ، واتفاقية التعاون العلمي وتبادل الأساتذة والأبحاث المشتركة بين جامعة عين شمس وجامعة فودان الصينية على مستوى المستشفيات والمشاريع المشتركة في مجال الأمراض السرطانية ، وفي القطاع الهندسي تم تأسيس ورشة لوبان الصينية للتدريب على تطبيقات العلوم الهندسية في مجال السيارات والنقل بالتعاون مع الأكاديمية الفنية بمدينة تيان چين الصينية لاديب وتأهيل الطلاب بكلية الهندسة قبل التخرج والالتحاق بسوق العمل.

وأشارت إلى التطور الكبير الذي شهدته جامعة عين شمس في السنوات الأخيرة على مستوى البحث العلمي والنشر الدولي وفي مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتبوؤها ترتيب مرتفع في التصنيف الدولي .

وأعربت عن رغبة الجامعة في فتح أفاق جديدة للتعاون مع الجامعات الصينية التي تزور الجامعة وتقدم البرامج والتخصصات المختلفة بها للطلاب والباحثين بجامعة عين شمس من خلال ملتقى الجامعات الصينية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، متمنية للملتقي العلمي والتكنولوجي النجاح التام.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة تقدير الكلية على مستوى الأساتذة والباحثين والطلاب للتعاون مع الجانب الصيني في إنشاء ورشة لوبان بكلية الهندسة واصطحب سيادته الأستاذة الدكتورة غادة فاروق والوفد الصيني في جولة تفقدية داخل ورشة لوبان.

وقدم تشن چيا الشكر لقيادات جامعة عين شمس على حفاوة الاستقبال واستعرض من جانبه مجالات التعاون الاكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية مؤكدا على رغبة وزارة التعليم الصينية والجامعات الصينية التي تشارك في ملتقى الجامعات الصينية بكلية الهندسة في فتح المزيد من آفاق التعاون في التخصصات المختلفة.