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رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية كلية الطب باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:37 م
رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية كلية الطب باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر احتفالية كلية الطب باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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نظمت كلية الطب البشرى، احتفالية اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر 1973 ، وذلك بالمركز العلمى بمبنى الجراحة حيث عقدت ندوة بعنوان  "نصر أكتوبر المجيد".
 
وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الكلية. 
 
بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمن الحفل تقديم مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية عن نصر أكتوبر أداها نخبة من كورال كلية التربية النوعية ، بالإضافة إلى فقرات غناء وعزف منفرد تحت إشراف د.ريهام زايد رئيس قسم الموسيقي بالكلية. 
 
ووجه القائمين علي الحفل خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة مرور خمسين عاما علي انتصارات اكتوبر التي استعادت فيها مصر العزة والكرامة.
 
وأشار الدكتور عاطف حسين، إلى أن شهر أكتوبر هو شهر مليء بالانتصارات و الاحتفالات الكبيرة والمناسبات المهمة، مؤكدا أن الاحتفال بهذا الانتصار إنما هو ليتعلم أبنائنا الطلاب أن هذه الحرب هي نموذج للإصرار والعزيمة والتحدى لأبطال قواتنا المسلحة والشعب المصرى العظيم ، وقدرتنا علي تلقين أعداءنا دروسا في القوة والترابط.
 
وفي كلمته أكد الدكتور أحمد عناني، أن الاحتفال بانتصارات اكتوبر هو الاعتراف بالتضحيات الهائلة التي قدمها أبناء الوطن من الجيش والشعب ،  حيث كان الشعب ظهيرا للجيش ، من خلال التماسك الاجتماعي  للوطن ، وستبقي مصر دولة مستقلة ذات سيادة صاحبة قيادة بتماسك مؤسساتها وقواتها المسلحة وهو مايحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.






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