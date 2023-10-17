اليوم السابع
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خلال أولى جلسات مؤتمر جنوب الكرة الأرضية..

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية: نصلى من أجل أن يعم السلام أرض فلسطين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:36 م
رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية: نصلى من أجل أن يعم السلام أرض فلسطين الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أولى جلسات مؤتمر جنوب الكرة الأرضية بحضور الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير مركز  الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة، ومندوبين من الأزهر والكنيسة وسفراء  بعض الدول، وذلك بقاعة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 
 
 
وقال رئيس الأساقفة في كلمته: نرفع صلواتنا اليوم من أجل أن يعم السلام في أرض فلسطين، إذ نترجى الله أن يمنح التعزية والرجاء لكل المنكوبين في الحروب بكل بقاع الأرض، واثقين في رحمته للذين يعانون أهوال الحروب. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة:  حضوركم جميعا اليوم من عشرين دولة حول العالم هو تعبير عن الوحدة وتذكرة لإلتفافنا حول المسيح، وحضوركم اليوم لأرض الإيمان مصر هو تشريف لنا. 
 
واستكمل رئيس الأساقفة قائلا: أصلي أن يأتي اجتماعنا فى هذا المؤتمر بثمار جيدة، وأن نتجاوز كل التحديات من خلال وحدتنا معًا، ولتجديد عهودنا تجاه الكنيسة، مختتمًا: جزيل الشكر لمجهودات وزارة الداخلية والخارجية على التنسيق المتميز. 
 
وحضر الشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نيابة عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إذ قال في كلمته: حضوركم اليوم من شتى أنحاء العالم تشريف لنا في مصر وللكنيسة الأسقفية برئاسة المطران سامي فوزى، مضيفًا: أنقل لكم تحيات شيخ الأزهر متمنيًا لكم أن يخرج هذا اللقاء بالثمار المرجوة. 
 
 
وجاء الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة و مدينة نصر الحفل نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني إذ قال في كلمته: أنقل لكم تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني، وأتمني لكم كل التوفيق خلال مؤتمركم هنا في مصر. 
 
واختتم رئيس الأساقفة جاستن بادى رئيس لجنة نصف الكرة الجنوبي الجلسة الافتتاحية بتحية رؤساء الأساقفة الحاضرين من الدول  الثلاثة والعشرين المختلفة  وممثلي اللجنة، مصليًا: أن يكون اجتماع كنائس جنوب الكرة الأرضية مصدر نور  للعالم وسط الظلمة والحروب.
 
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الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

اساقفه الكنيسه الاسقفيه

كنائس قطاع الماظه



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