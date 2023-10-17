دراسة تثبت نجاح عقار جديد فى تقليل حجم الأورام لدى مرضى سرطان البروستاتا

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة نيتشر البريطانية عن عقار جديد لعلاج سرطان البروستاتا، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقال الباحثون إن هناك حوالي 12.000 رجل مصاب بسرطان البروستاتا سنويًا، والعلاجات التقليدية لا تساعد في الشفاء، والعقار الجديد أدى إلى تقليل حجم الورم في البروستاتا بنسبة تزيد عن 30%.

وأظهر العلاج الجديد علامات نجاحه لدى خمسة من الرجال، الذين كانوا جميعاً مصابين بسرطان البروستاتا غير القابل للشفاء، ولكنهم ظلوا على قيد الحياة لأكثر من ستة أشهر دون أن يتطور السرطان بعد تلقي العلاج.

وأشارت الدراسة إلى أن الدواء التجريبي ساعد ربع الرجال فقط، ربما لأن خلايا الدم البيضاء لدى بعض الأشخاص مختلفة وراثيا ويصعب استهدافها، ويعمل العلماء على نسخة أفضل من الدواء، معربين عن آمالهم أن يساعد هذا العلاج الأشخاص المصابين بأنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الثدي، الذي قد يستخدم أيضًا خلايا الدم البيضاء كبديل للاستروجين.

وقال البروفيسور يوهان دي بونو، كبير مؤلفي البحث من معهد لندن لأبحاث السرطان، إن هذا البحث يستهدف الخلايا النخاعية بدلاً من الخلايا السرطانية نفسها ويمكن أن يقلص الأورام ويفيد المرضى، مما يشير إلى أن لدينا طريقة جديدة تمامًا لعلاج سرطان البروستاتا .

الدواء الجديد لعلاج سرطان البروستاتا كان قد تم تجريبه على الفئران، قبل أن يجربه العلماء على البشر، ويمنع هذا الدواء سحب خلايا الدم البيضاء إلى أورام البروستاتا، عن طريق سد "المدخل" الموجود على سطحها والذي تستهدفه الإشارات الكيميائية الصادرة عن الأورام.