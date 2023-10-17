وأكدت الخارجية اللبنانية أن إسرائيل تضرب القانون الدولي مرة جديدة بعرض الحائط، وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة.

ودعت الخارجية اللبنانية مجددا إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين.