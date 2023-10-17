حياة كريمة.. افتتاح مجمع خدمات ومدرسة تعليم أساسى بقرية التقدم بالإسماعيلية

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجمع الخدمات الحكومية "إنشاء جديد" بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيس قرية التقدم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والمجمع يقع على مساحة إجمالية 480 مترا يتكون من دور أرضى وأول وثانى علوي.

ويضم المجمع: مركز تكنولوجى، مكتب تموين، مكتب وسجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب تضامن اجتماعى، والوحدة المحلية مجلس شعبى محلي.

والمبنى تم ترفيقه بالكامل من صرف صحى، مياه، كهرباء، اتصالات، إنترنت، غاز.

ووجّه بشارة بتلبية جميع خدمات المواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الحكومية بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتسجيل الإجراءات والخدمات الحكومية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

كما افتتح محافظ الإسماعيلية، أعمال رفع كفاءة مدرسة الشهيد كريم مصطفى للتعليم الأساسى بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيس قرية التقدم ووالدة الشهيد كريم مصطفى ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتشمل أعمال رفع كفاءة وصيانة المدرسة بالكامل بالإضافة إلى دهانات وأعمال السباكة والكهرباء بالإضافة إلى أساس جديد.

وأشار "وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة" إلى أن أعمال رفع الكفاءة بالمدرسة بلغت مليون و317 ألف جنيه، وتتكون المدرسة من دور أرضى وطابق أول وتضم 28 فصلا من الفصول الدراسية و28 من دورات المياه.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ 135 مشروعا تم تنفيذهم فى أربع قرى رئيسية و37 تابعا.

ويذكر أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومى فى 16أكتوبر، وهى ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى بعد إلغاء معاهدات 1936 حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافى كان موقعه بميدان عرابى أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.