حملة "صوتك حقك" للقومى للإعاقة تنطلق فى أولى محطاتها بجامعة الزقازيق.. صور

كتب محمود راغب

بدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أولى فاعليات حملته القومية " صوتك حقك " من داخل جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية وفي حضور العشرات من الأشخاص ذوى الإعاقة من طلاب الجامعة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

حملة "صوتك حقك" تأتى فى إطار برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، وتفعيلا لبروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الإجتماعي، التي تعد شريك أساسي في عملية التوعية، وأيضاً في إطار التعاون القائم ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة.

اللقاء الذي شهدته كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تضمن الإعلان عن الحملة التي أطلقها المجلس "صوتك حقك" وأهم تفاصيلها وأهدافها، وأهم سبل الإتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لمشاركتهم فى العملية الانتخابية، وذلك من خلال ندوة تثقيفية تضمنت تقديم عدد كبير من المعلومات عن مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، كذلك تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم السياسية وآليات مشاركتهم في العملية الانتخابية لمباشرة حقوقهم وواجباتهم السياسية نحو وطنهم، واستثمار تلك الفرصة والمسئولية للمشاركة كمواطنين فاعلين ممكنين من ممارسة دورهم وحقوقهم في صناعة القرار.

من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير إلى جامعة الزقازيق ورئيسها الدكتور خالد الدرندلي، والشكر الموصول إلى الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، وجميع قيادات الجامعة، مثمنة في ذلك تنفيذ بنود البروتوكول الموقع ما بين المجلس والجامعة والذي يدخل في إطاره استضافة الجامعة للمجلس في أولى فاعليات حملة " صوتك حقك" .

وحثت المشرف العام على المجلس من خلال منصة اللقاء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مباشرة حقوقهم السياسية، وضرورة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وممارسة دورهم وحقوقهم في الحياة بشكل عام.

وكشفت المشرف العام على المجلس عن أهم سبل الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية ومنها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم، وإتاحة الأفلام التوعوية مترجمة بلغة الإشارة وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، والمشاركة في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الاتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت.

وأعلنت أن الشكر موصول للشركاء مع المجلس وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الشباب والرياضة، وكلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن اللقاء شارك المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منصته الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، والدكتورة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وهند حازم، عضو مجلس النواب، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور يحيى إبراهيم دهشان، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق .

يذكر أيضاً أنه كان في استقبال الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، كما تم تنظيم جولة تفقدية للمشرف العام على المجلس لزيارة كلية علوم الإعاقة والتأهيل، ومعاملها وأهم أقسامها ومراكزها وسبل الإتاحة داخل الجامعة والكلية.